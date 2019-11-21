رانيا يوسف لـ"الفجر الفني": "كان لازم أغير شكل فستاني عن الدورة السابقة"



وقالت رانيا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" مهرجان القاهرة السينمائي أفضل طريق لتبادل الثقافات بيننا وبين دول العالم"، كما أكدت علي حرصها علي مشاهدة أكبر عدد من أفلام المهرجان.



وعن إطلالتها لحفل إفتتاح الدورة قالت، يجب أن أكون مختلفة عن الدورة السابقة، ويجب أيضا علي أي فنانة أن تكون مختلفة ولا تكرر ستايل لبسها كل سنة أو في أي مهرجان".



وعن أعمالها الجديدة قالت،:"بصور حاليا فيلم "صندوق الدنيا"، وبصور أيضا مسلسل"الأنسة فرح".



"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث الفيلم حول عدد من الحواديت والقصص، ويحكى قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أوالفشل.



ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان أسود، وكان غير مفتوح من منطقة الصدر، ولكن كان مكشوفًا من الظهر، تداول نشطاء عبر واقع التدوينات القصيرة "تويتر" صور رانيا خلال المهرجان، وشبهها البعض بالبطة "دافي"، وأعادت رانيا نشر صورتها بجوار البطة "دافي"، وذلك ممازحة جمهورها.



يذكر أن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل شريف رزق الله، ويُعرض خلال هذه الدورة 150 فيلمًا، حيث تنوعت الأفلام ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى نهاية الشهر الجاري.





أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها الشديدة بحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حيث وصفته كأنه "عيد" بالنسبه إليها ولباقي الفنانين.