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طلاسم وسحر وملابس ملطّخة بالدماء.. أغرب اكتشافات حملات تنظيف المقابر بقنا (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أطلق أهالي مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، حملة لتنظيف مقابر المركز والقرى من أعمال السحر، نظمتها جمعية عزاء فرشوط، بالتنسيق مع فريق أضواء فرشوط، والشيخ محمد الدربي، ومتطوعين من فرشوط.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية عزاء فرشوط، الشيخ أمين القويري، إن الجمعية حصلت على الموافقات من الجهات الأمنية والتنفيذية، لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة.

وأوضح القويري، أن الحملة عثرت على طلاسم سحرية وأعمال شيطانية، داخل المقابر، الهدف منها الفتن والمشاكل وتأخر الحمل، ورفض الزواج، والمرض، وغيرها من الأمور التي تسبب المشاكل في المجتمع.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية عزاء فرشوط، إلى أن الحملة تمكنت في أقل من ساعة، من العثور على 40 عمل سفلي وطلاسم سحرية، وتم تنظيف المقابر منها.
طلاسم وسحر وملابس ملطّخة بالدماء.. أغرب اكتشافات حملات تنظيف المقابر بقنا (صور)
طلاسم وسحر وملابس ملطّخة بالدماء.. أغرب اكتشافات حملات تنظيف المقابر بقنا (صور)
طلاسم وسحر وملابس ملطّخة بالدماء.. أغرب اكتشافات حملات تنظيف المقابر بقنا (صور)
طلاسم وسحر وملابس ملطّخة بالدماء.. أغرب اكتشافات حملات تنظيف المقابر بقنا (صور)
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