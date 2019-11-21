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"رويترز": قتيلان و38 مصابا في الاحتجاجات العراقية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
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الاحتجاجات العراقية
الاحتجاجات العراقية
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، بمقتل شخصن، وإصابة 38 أخرين، في ساعة مبكرة، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين وسط بغداد.

 

وكشفت مصادر أمنية وطبية عراقية، أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع. وفقا لوكالة "رويترز".

 

وبحسب الوكالة الأمريكية، قتل أكثر من 300 شخص، منذ الأول من أكتوبر، مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

 

واتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات.

 

لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.

 

وقُتل أكثر من 260 عراقياً في مظاهرات منذ بداية أكتوبر ضد حكومة يرون أنها فاسدة ومملوكة للمصالح الأجنبية، وقبل كل شيء إيران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

 

ووقعت معظم هذه الوفيات خلال الأسبوع الأول من المظاهرات، عندما أطلق قناصة النار على حشود من أسطح المنازل في بغداد. ولكن بعد أن بدا أن الحكومة قد كبحت استخدام بعض التكتيكات القاتلة، تضخمت الاحتجاجات بسرعة خلال الأيام العشرة الماضية.

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الكلمات المفتاحية

قتيلان العراق الاحتجاجات العراقية

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