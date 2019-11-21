أستاذ اقتصاد: مصر وضعت أفريقيا على خريطة العالم بشكل مختلف

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في وضع أفريقيا على خريطة العالم بصورة جديدة غير التي اعتاد عليها، حيث استطاعت مصر أن تنقل مستوى العلاقة بين التكتلات الكبرى ودول القارة السمراء إلى مستوى الشراكة.





وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مصر تعي جيدا ما تحتاجه من الدول الكبرى أو أي تكتل سياسي اقتصادي، موضحا أن مصر خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي كانت تضع إنشاء بنية تحتية كأولوية لها.



