خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان "عبد الحليم حافظ"، والفنانة سهير المرشدى، وذلك أمس الثلاثاء فى الليلة الـ٩٠ للعرض المسرحى "سينما مصر" على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب .

وعقب العرض أهدى المخرج خالد جلال شهادة تقدير " إلى من عاش ليبقى" لإسم العندليب الفنان عبد الحليم حافظ، وتسلمها نجل شقيقه الفنان محمد محمد شبانة، كما أهدى الفنانة سهير المرشدى أيضا شهادة تقدير، والتى أعربت عن سعادتها بالتكريم وإعجابها الشديد بالعرض وفكرته وأداء فنانيه .

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .