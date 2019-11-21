Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
خالد جلال وسهير المرشدي
خالد جلال وسهير المرشدي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم الفنان "عبد الحليم حافظ"، والفنانة سهير المرشدى، وذلك أمس الثلاثاء فى الليلة الـ٩٠ للعرض المسرحى "سينما مصر" على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب  .

 

وعقب العرض أهدى المخرج خالد جلال شهادة تقدير " إلى من عاش ليبقى" لإسم العندليب الفنان عبد الحليم حافظ، وتسلمها نجل شقيقه الفنان محمد محمد شبانة، كما أهدى الفنانة سهير المرشدى أيضا شهادة تقدير، والتى أعربت عن سعادتها بالتكريم وإعجابها الشديد بالعرض وفكرته وأداء فنانيه .

 

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .

خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
خالد جلال يكرم سهير المرشدي و"العندليب" في "سينما مصر" (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعة و نصف

الكشف عن ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية (تسريب)

منذ ساعة و 24 دقيقة

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

08:54 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

بالمستندات نكشف حقيقة استبعاد رمضان صبحي من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status