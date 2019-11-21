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بالصور.. إطلالة جريئة لـ"شيما الحاج" في أحدث ظهور لها
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:16 ص
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ظهرت شيما الحاج في أحدث ظهور لها بعد خروجها من السجن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، بإطلالة جريئة، أثارت جدل الكثيرين، مما جعلها تتصدر قائمة تريند جوجل اليوم الخميس الموافق 21/11/2019.
وتألقت شيما الحاج بفستان أسود مفتوح من الخلف، ومفتوح من الساق، مع شال الفرو باللون الأسود، وحذاء بنفس لون الفستان.
بالصور.. إطلالة جريئة لـ"شيما الحاج" في أحدث ظهور لها
إطلالة جريئة لـ"شيما الحاج" في أحدث ظهور لها
إطلالة جريئة لـ"شيما الحاج" في أحدث ظهور لها
والدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت، مساء أمس الأربعاء، وحضر عدد كبير من الإعلاميين والفنانين، وتم تكريم كل من المخرج العالمي تيري جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، كما حصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.
وحضر الافتتاح عدد من الفنانين، من ضمنهم شيما الحاج، يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، درة، أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته، وهنا شيحة ورانيا يوسف، والفنانة الاستعراضية دينا، والإعلامية رضوى الشربيني.
ويستمر المهرجان حوالي 9 أيام، ويشهد فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية.
ويذكر أن شيما الحج خرجت من السجن حديثا بعد حبسها عدة أشهر بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح لها.
إطلالة جريئة لـ"شيما الحاج" في أحدث ظهور لها
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