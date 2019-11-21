بالصور.. إطلالة جريئة لـ"شيما الحاج" في أحدث ظهور لها 





والدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت، مساء أمس الأربعاء، وحضر عدد كبير من الإعلاميين والفنانين، وتم تكريم كل من المخرج العالمي تيري جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، كما حصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.





وحضر الافتتاح عدد من الفنانين، من ضمنهم شيما الحاج، يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشري، ساندي، درة، أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته، وهنا شيحة ورانيا يوسف، والفنانة الاستعراضية دينا، والإعلامية رضوى الشربيني.

ويستمر المهرجان حوالي 9 أيام، ويشهد فعاليات أبرزها الاحتفاء بالراحلين الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية.





ويذكر أن شيما الحج خرجت من السجن حديثا بعد حبسها عدة أشهر بتهمة التحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح لها.