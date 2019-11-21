محافظ سوهاج يفتتح معرض "أوكازيون دمياط" للأثاث بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، معرض "أوكازيون دمياط" للموبيليا والآثاث الدمياطي، بأسعار مخفضة، وذلك بحضور خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، واللواء محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء شعبة الأثاث بسوهاج ودمياط.



وأكد محافظ سوهاج، دعمه وتشجيعه لمثل هذه المعارض والتي تساهم فى تنشيط التبادل التجاري بين المحافظات، مشيرًا إلى أن إقامة هذه المعارض توفر الجهد والوقت والمال على المواطنين، فضلًا عن تشجيع شباب المصنعين والترويج للمنتجات المصرية.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد أجنحة المعرض المختلفة، والتى شارك بها 20 عارض، وتضم أثاث من غرف نوم، وأطفال، وسفرة، وأنتريهات، وأثاث فندقي، وغرف مكاتب، لافتًا أن المعرض يقام بميدان سيتي بحي شرق سوهاج، في الفترة من 20 نوفمبر الجاري، وحتى 20 ديسمبر المقبل.



ومن جانبه، قال خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن هذا المعرض يعد بداية لسلسة من المعارض التي تعرض المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيض هامش الربح بها، لافتًا انه سيتم إقامتها بمراكز المحافظة، وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لتخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى إقامة الغرفة التجارية بسوهاج لمعارض للسلع الغذائية المخفضة خلال الفترة القادمة.



وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مقر مجلس مدينة أخميم في جولة مفاجئة، للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ عقد اجتماعًا مع عاطف الصمطي رئيس المركز؛ لمناقشة المشاريع الحالية والقادمة بالمركز، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والرقابة على الأسواق، فضلًا عن استقبال المواطنين وحل شكواهم.



وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إلى أن المحافظ تفقد عددًا من شوارع مدينة أخميم، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



فيما قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء أمس، حملة ازالة فورية لبناء مخالف، على قطعة أرض متاخمة لحرم النيل، والتعدي على حرم النيل، بأحد الشوارع المتفرعة من امتداد شارع الجمهورية، بحي شرق سوهاج.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أنه أثناء تفقد المحافظ في جولة ليلية شوارع أحياء غرب وشرق سوهاج، وردت للمحافظ معلومات بشروع مالكي قطعة أرض متاخمة لحرم النيل بالبناء المخالف، والتعدي على أرض مملوكة لمديرية الري بالبناء ليلًا.



وتوجه المحافظ فورًا الى المكان، وتم استدعاء قوات الأمن، بحضور اللواء عاطف مصطفى مساعد مدير الأمن، وأحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج، ومحمد امبابي رئيس مجلس مدينة سوهاج، والمهندس مدحت عاطف مدير عام حماية النيل، وتم تنفيذ الإزالة الفورية.



وأضاف "التوني" أن تلك القطعة صادر لها قرارات ازالة من حماية النيل، وأوقف صباح أمس حي شرق سوهاج أعمال البناء المخالف، الا انهم شرعوا في البناء ليلًا بالمخالفة، مضيفًا أن المحافظ شكل لجنة لفحص الملف كاملًا.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن خلال تفقد المحافظ لشوارع المدينة رصد تراكمات القمامة في الجزيرة الوسطى بشارع سيالة أولاد نصير بحي غرب، موجهًا رئيس المدينة بإزالته فورًا، ورفع الإشغالات من ميدان الشهيد، كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمشروع الكورنيش الغربي.