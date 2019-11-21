آخر ظهور لسوزان مبارك قبل تدهور حالتها الصحية

تعرضت السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، لوعكة صحية، انتقلت على إثرها إلى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات العاصمة.





نقل سوزان مبارك للمستشفى





وكشف علاء مبارك، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته السيدة سوزان ثابت، وتعرضها لوعكة شديدة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى، ولا تزال في غرفة الرعاية المركزة حتى هذه اللحظة.





آخر ظهور للسيدة سوزان مبارك





وكان آخر ظهور للسيدة سوزان مبارك، في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وهي بحالة صحية جيدة.





اختفاء طويل عن الظهور





واختفت سوزان مبارك، عن الظهور الإعلامي تماماً، بعد عزل زوجها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واكتفت بصور تجمعها وأسرتها، عبر السوشيال ميديا.



