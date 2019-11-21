Advertisements
Advertisements
Advertisements

آخر ظهور لسوزان مبارك قبل تدهور حالتها الصحية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
Advertisements
سوزان مبارك
سوزان مبارك
Advertisements
تعرضت السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، لوعكة صحية، انتقلت على إثرها إلى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات العاصمة.

نقل سوزان مبارك للمستشفى

وكشف علاء مبارك، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته السيدة سوزان ثابت، وتعرضها لوعكة شديدة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى، ولا تزال في غرفة الرعاية المركزة حتى هذه اللحظة.

آخر ظهور للسيدة سوزان مبارك

وكان آخر ظهور للسيدة سوزان مبارك، في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وهي بحالة صحية جيدة.

اختفاء طويل عن الظهور

واختفت سوزان مبارك، عن الظهور الإعلامي تماماً، بعد عزل زوجها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واكتفت بصور تجمعها وأسرتها، عبر السوشيال ميديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاء مبارك سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق السيدة سوزان مبارك الحالة الصحية لسوزان مبارك

أخبار تهمك

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية (تسريب)

منذ 40 دقيقة

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ثلث ساعة

"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان وعدد من الشخصيات يشاركون في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور (صور)

سوزان مبارك تشارك في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور (صور)

بعد غياب طويل.. ظهور حزين لسوزان مبارك في عزاء زوجة سرور (صور)

الملامح تغيرت.. شاهد أحدث ظهور لرموز نظام "مبارك" بعزاء زوجة فتحي سرور (صور)

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

والدتها ممرضة بريطانية.. وشغلت منصب السيدة الأولى 30 عاما.. 10 معلومات عن سوزان مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:54 ص

تفاصيل تحطم طائرة حربية إيطالية في ليبيا

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

12:25 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

06:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status