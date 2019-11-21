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تفاصيل حالة الطقس حنى السبت: الأرصاد الجوية تُحذر من هذه الظاهرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:34 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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بدية من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، موضحة حالة الطقس في الليل والنهار، والظواهر التي تشهده البلاد وفرس سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس
وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم االخميس االموافق 21/11/2019، قائلة تشهد محافظات الجمهورية اعتدالا في حالة الطقس اليوم، ويكون الطقس في الليل شديد البرودة، ويحرص الموطنين على ارتداء ملابس تقيهم من البرودة القارصة.

وعن الظاهرة التي تجتاح البلاد اليوم، أكدت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم لن يشهد سوا شبورة كثيفة نهارا وتعيق رؤية لسائقين عند القيادة على الطرق السريعة، وتظهر السحب المنخفضة ولمتوسطة على السواحل الشماليةن وتكون الرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

السواحل الشمالية الغربية 24 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 13

الوجه البحري والقاهرة 25 12

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 26 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 16

حالة الطقس يوم الجمعة

كشفت هيئة الرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الجمعة تكون باردة ليلاً، وقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وعن السحب المنخفضة والمتوسطة فتظهر على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

درجات الحرارة يوم الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 24 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 25 14

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 26 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 17

حالة الطقس يوم السبت

أردفت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم السبت تكون معتدلة ولن تشهد البلاد أي ظواهر سوى الظاهرة الطبيعية التي تتمثل في الشبورة الكثيفة التي تضل رؤية السائقين على الطرق السريعة، ويتعرضون لها صباحا، مما دفعت الأرصاد توجه تحذيرات للسائقين على الطرق السريعة، للقيادة بهدوء واتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.

درجات الحرارة يوم السبت:

السواحل الشمالية الغربية 24 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 25 14

جنوب سيناء والغردقة 26 17

شمال الصعيد 27 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 18 ​
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