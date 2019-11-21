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كريم قاسم في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
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كريم قاسم
كريم قاسم
أحمد رمضان متولي
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تألق النجم كريم قاسم، على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث يشارك بفيلم "ولاد رزق 2" ضمن عروض بانوراما الفيلم المصري، وذلك بعد عودته من فرنسا حيث شارك بفيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله في مهرجان السينما الأفريقية FCAPA.

 

كما تم اختياره ليكون في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته عن ثلاث دقائق في يومين فقط.

 

ومؤخرًا حصل فيلم "ليل خارجي" على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية كما شارك فيلمه "سواح" أحدث أفلام كريم قاسم في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصول على 11 جائزة أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020 وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

 

وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة أبليس"، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة جزء بعنوان "مين طفى النور" في مسلسل نصيبي وقسمتك، بطولة فيلم ولاد رزق 2 الذي تجاوزت إيراداته الـ 96 مليون جنيه مصري.

كريم قاسم في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
كريم قاسم في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
كريم قاسم في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
كريم قاسم في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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