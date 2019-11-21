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الأرصاد تكشف حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس ممتع وخريفي مقارنة بالجيران من الدول، وهناك استقرار في حالة الطقس، ولا توجد فرص سقوط أمطار، ودرجات الحرارة في معدلها الطبيعي.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الانخفاض الذي نشعر به في درجات الحرارة في الصباح الباكر، والساعات الأولى من الصباح هو السمة الظاهرة في طقس هذه الأيام.

ونصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا لمعرفة حالة الطقس، مضيفا أنه يجب ارتداء ملابس خريفية تميل إلى الشتوية، لافتًا إلى أن خلال الـ 72 ساعة هناك استقرار في حالة الملاحة البحرية.

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