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ترفرف فوقه أعلام روسية.. افتتاح جسر فوق نهر بأوكرانيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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اوكرانيا
اوكرانيا
وكالات
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افتتح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الخميس، جسرًا فوق نهر سيفيرسكي دونيتس.

 

وقال زيلينسكي عبر موقع "تلجرام": "افتتحنا جسرا وعدنا بترميمه في بلدة لوغانسكايا قبل أيام من الموعد المقرر".

 

وأفادت وكالة سبوتنيك، بأن الجسر تم تدميره خلال عملية عسكرية شنها نظام الحكم الأوكراني على أهالي منطقة دونباس الذين تمردوا على انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

 

وووفقًا للوكالة، أعيد بناء هذا الجسر الذي يربط بلدة لوغانسكايا التي تقع في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنها مناوئو "انقلاب كييف" بسائر أراضي أوكرانيا.

 

ولكيلا ينزعج متشددون من دعاة مواصلة الحرب حتى استعادة السيطرة على منطقة دونباس بالقوة من افتتاح الجسر الذي يصل إلى جمهورية دونيتسك، أكد الرئيس الأوكراني أن الجسر ضيق إلى درجة لا تستطيع معها الدبابة السير عليه.

 

ولفت أحدهم عبر موقع "فيسبوك" إلى أن الجسر الذي افتتحه الرئيس الأوكراني ترفرف فوقه أعلام روسية.

 

​ومن الجدير ذكره أن روسيا توفر دعمًا إغاثيًا لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

 

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الكلمات المفتاحية

نظام حكم روسيا اوكرانيا الاعلام الروسية افتتاح جسر

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