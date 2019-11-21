سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 21-11-2019.. هدوء نسبي للعملة المريكية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في مصر





حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقرارها خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 21-11-2019 ختام التعاملات الاسبوعية، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك الاهلى المصري نحو 16.07جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وشهدت اسعار صرف الدولار الامريكي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية ليصل الى ادنى مستوياته مقابل الجنيه المصري حيث سجلت خسائر العملة الأمريكية امام الجنيه خلال عام 2019 الجاري نحو 16 % من قيمته مقارتة بعام 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الكبرى

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر

16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيعـ فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، بينما يسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.



