بيكيه يكشف موعد اعتزاله كرة القدم ويؤكد: فلسفة برشلونة مختلفة

كشف الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة عن موعد اعتزاله كرة القدم، مشددًا أنه سيعتزل داخل النادي الكتالوني.



وتحدث المدافع الإسباني في تصريحات صحفية :"أنا أعرف جسدي جيداً, عندما أشعر بأني لم أعد قادر على تقديم مستويات جيدة سأتوقف وأكرس نفسي لأشياء أخرى".



وأضاف :"آخر فريق في مسيرتي سيكون هو برشلونة، كان حلمي دائماً هو ارتداء قميص البارسا ولن أرتدي قميص غيره".



وزاد :"نيتي هي الوصول إلى 2022 وإذا شعرت بأني لست على ما يرام سأتوقف قبله".



وأشار :"نحن نأخذ كرة القدم بانضباط شديد، في بعض الأحيان لا يعطيك هذا النتائج, النوم والطعام مهمان للغاية ولكن هناك أشياء أخرى مثل التدريب بشكل جيد والتفكير الذهني قبل المباريات, هناك العديد من الأشياء وفي النهاية أحاول تحقيقها جميعًا".



وأوضح :"نحن مرتاحون مع فالفيردي، الناس لديهم رأيهم الخاص وما يقرأونه في المقالات، بالنسبة لي تعاملت مع جميع المدربين بنفس الطريقة، عملت مع فالفيردي وإنريكي ولم ألاحظ الفرق بينهم، نحن اللاعبون نحاول القيام بعملنا وتحقيق الفوز".



وأردف :"فلسفة برشلونة مختلفة لدرجة أن جميع المدربين متشابهين في التدريبات والتكتيك مع فروق بسيطة, لذا أعتقد أننا نلعب مع فالفيردي مثلما لعبنا مع المدربين السابقين".



وزاد :"نحن نعلم أننا في برشلونة يجب علينا تحقيق الأداء وليس الفوز فقط ونحن نعمل على ذلك, إذا كنا سيئين كما تتحدث وسائل الإعلام فـ لن نكون المتصدر, نحن نحاول بلوغ المستوى الأفضل".



واستطرد :"أعتقد أن أفضل مساعدة لتحسين الأداء هي الفوز لأن الانتصارات تمنحك الثقة, الانتصار الأول ضد سيلتافيجو بعد تعثرين ساعدنا، الآن نأمل أن نكرر ذلك في مواجهة ليجانيس للاستمرار في الصدارة".





وأشار :"خلال العامين الماضيين فزنا بالدوري والموسم الماضي كنا بعيدين مباراتين عن الفوز بالثلاثية والناس لا يقدرون صعوبة ذلك".