صحف اليوم تسلط الضوء على الزيارة الناجحة للسيسي إلى ألمانيا

سلطت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الخميس، الضوء على الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى ألمانيا، حيث شارك خلالها فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا وقبل مغادرته ألمانيا أجرى الرئيس مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل.





وفى السياق، أفردت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس السيسى إلى ألمانيا، وذكرت الأهرام أن الرئيس السيسى اختتم الزيارة حيث شارك خلالها فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، وقبل مغادرته ألمانيا أجرى الرئيس السيسى مباحثات موسعة أمس مع المستشارة انجيلا ميركل بدار المستشارية فى برلين، أشاد خلالها بالطفرة النوعية فى العلاقات بين مصر والمانيا فى جميع المجالات، مؤكدا أهمية تعظيم التعاون الثنائى وتعزيز التنسيق السياسى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وأضافت الأهرام أنه إدراكا لأهمية ألمانيا في المعادلات الاستراتيجية وموازين القوى الدولية، أبدى الرئيس السيسى تطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا - عبر آلياتها ومؤسساتها - فى خطط التنمية ومضاعفة استثماراتها بمصر، منوها بالجهود المصرية المكثفة - تنظيميا وتشريعيا - لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإتاحة الفرص الواعدة بالمشروعات القومية العملاقة.





حكوميا، أوردت صحيفة الأخبار أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى استعرض تقريرا صدر حديثا عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تحت عنوان حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل 2019-2020، الذى يقيس نتائج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، مستندا فى ذلك إلى 5 مؤشرات فرعية تتراوح النتائج بها من 1 إلى 10 نقاط، وتعد الـ 10 نقاط حدودا صناعية تتوافق مع معايير اقتصاد السوق المستدام.





وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير أبرز تحسن الدرجات التى حصلت عليها مصر بشكل عام فى هذا التقرير لتسجل 3.08 نقطة فى العام الحالى مقارنة ب 2.96 نقطة فى العام الماضي، كما أظهر التقرير أن مصر حققت 83ر4 نقطة فى العام الحالى مقابل 68ر4 نقطة فى العام الماضى فيما يتعلق بمؤشر جودة الحكم الذى يعتمد على نتائج الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وفى الوقت نفسه حصلت مصر على 19ر5 نقطة مقابل 06ر5 نقطة فى مؤشر الاقتصاد الأخضر ، الذي يعتمد على نتائج التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاث الملوثة للبيئة.





وفى السياق، نشرت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال اجتماع لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لبنك الاستثمار القومى - حرص الحكومة على الاستمرار فى الوصول لحلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة.





وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى الجهود التى تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخية بين وزارتي المالية والتضامن يقضى بالتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.





أمنيا، ركزت صحيفة الجمهورية - فى صفحتها الأولى - على إعلان وزارة الداخلية أمس بشأن ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أموال أصحاب معاشات تكافل وكرامة، واعترف المتهمون بالاستيلاء على أكثر من مليونى جنيه.





ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها - فى بيان - إنه فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية، أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشركة النقل والمواصلات قيام موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط سبق اتهامه فى إحدى القضايا وموظف آخر بإدارة الشؤون الاجتماعية سبق اتهامه فى قضيتين ووكيل مكتب البريد المشار إليه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بمعاشات المواطنين التكافل والكرامة، دون علمهم عن طريق قيام الأول باستلام الفيزا الخاصة بالعملاء دون علمهم من الثانى وقيامهم بصرف المعاشات بالاتفاق مع الثالث والاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم دون وجه حق.





إلى ذلك، أبرزت صحيفة الجمهورية إطلاق مصر القمر الصناعى كيوب سات أمس إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية فى الفضاء، والذى سيتم الاستعانة به فى مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.





ونقلت الصحيفة عن تقرير استعرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن القمر المصري كيوب سات صغير الحجم، حيث يزن كيلو جراما واحدا، وتم تصنيعه بالكامل داخل وكالة الفضاء المصرية بواسطة مهندسين مصريين، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذى تموله أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي فى مصر.



