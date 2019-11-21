طائرات تركية تقتل 7 من تنظيم العمال الكردستاني في ريف عين العرب

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيرة تركية قتلت 7 من تنظيم العمال الكردستاني في ريف عين العرب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، صرحت وكالة أنباء مقرّبة من أكراد تركيا، بأنّ السلطات التركية اعتقلت 5 ألمان للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

ووفقًا لوكالة أنباء "ميزوبوتاميا" في وقت متأخّر من ليل أمس الجمعة، إنّ "المشتبه بهم أوقفوا على ذمّة التحقيق بتهم تتعلّق بممارسة أنشطة دعائية والانتماء إلى تنظيم غير قانوني، لم تسمّه السلطات رسمياً، لكنّه من دون شكّ حزب العمال الكردستاني".

وتعتبر كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحزب الكردي، الذي يقود منذ 1984 تمرّداً انفصالياً مسلّحاً ضد أنقرة، تنظيماً إرهابياً.

وبحسب الوكالة، فإنّ الألمان الخمسة اعتقلوا هذا الأسبوع وأودعوا الحبس المؤقت في أنقرة، مشيرة إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار تحقيق يتولاه المدّعي العام في أنقرة.

غير أنّ النيابة العامة في العاصمة التركية لم تؤكّد، في اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس، على خبر اعتقال الألمان.