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بعد 6 أيام.. مصطفى شوقي يتجاوز مليون مشاهدة بأغنية "وحشتوني" (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:09 ص
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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تجاوز فيديو كليب أغنية "وحشتوني" للمطرب مصطفى شوقي أكثر من مليون مشاهدة، بعد أن طرحتها قناة "Free Music" من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ ستة أيام.

أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وألحان وأداء مصطفى شوقي، والتوزيع الموسيقي لرامي سمير، ومن إنتاج شركة "فري ميوزيك"، والفيديو كليب من إخراج نصر محروس.

طرح مؤخرًا مصطفى شوقي أحدث ألبوماته الغنائية "فرى ميكس 5"، ومنه أغنية "وحشتوني"، وأغنية "ملطشة القلوب" وهى أول أغانية بالألبوم، وتجاوز فيديو كليب الأغنية أكثر من 6 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن مصطفى شوقي مطرب مصري، تعاون مع المنتج والملحن والمخرج نصر محروس في عدد من الأعمال الغنائية، أبرزها أغنية "أضحك أنت"، والتي شارك فيها بالغناء كل من مصطفى شوقي، وحميد الشاعري، ونبيل، وساندرا، ونغم.
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