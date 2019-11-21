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تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:42 ص
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أفضل لاعب في العالم 2019
أفضل لاعب في العالم 2019
السيد علي
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تستعد مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2019، وسط تكهنات كثيرة حول الفائز بلقب المجلة الشهيرة، لهذا العام، والذي شهد تنافس محتدم بين كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي مهاجم برشلونة، ونجمي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح، ومدافع ليفربول أيضاً فيرجيل فان دايك.

موعد إعلان أفضل لاعب في العالم من قبل فرانس فوتبول 

من المقرر أن تعلن مجلة فرانس فوتبول عن الفائز رسميا بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2019 يوم 2 ديسمبر المقبل في حفل ستقيمه في العاصمة الفرنسية باريس.


محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم 

كشفت صورة مسربة من داخل إدارة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أفضل لاعب في العام الجاري وفق إختيارات الجماهير والمدربين واللاعبين المشاركين في الاستفتاء.


وتواجد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في المركز الخامس من جدول ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية برصيد 207 نقطة.

ماني يتفوق على صلاح في استفتاء فرانس فوتبول 

وأوضحت الصورة المسربة عن تفوق السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول ومنتخب السنغال على زميله بالفريق محمد صلاح حيث تواجد في المركز الرابع ماني برصيد 322 نقطة، فيما جاء صلاح خامساً برصيد 207 نقطة، في جدول ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام 2019 

وحسب الصورة التي تم تسريبها فإن الفائز بجائزة الكرة الذهبية هو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال بعدما تواجد في صدارة قائمة المرشحين برصيد 578 نقطة.

ميسي في المركز الثالث بجائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2019 

وأتي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا في المركز الثاني برصيد 570 نقطة، بينما جاء  ليونيل ميسي في المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعب في العالم برصيد 499 نقطة. 
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ميسي محمد صلاح ماني كرستيانو رونالدو كرة القدم العالمية رونالدو الدوري المصري أفضل لاعب في العالم 2019

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