Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:55 ص
Advertisements
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
أحمد عصام
Advertisements
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق لقب البطولة خاصة بعد التأهل وحسم البطاقة لاولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني المصري قد حقق الفوز في الدور النصف نهائي بالبطولة على حساب منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل رمضان صبحي هدف المنتخب الأول، واحرز عبد الرحمن مجدي هدفين المنتخب الثاني والثالث.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويسعى شوقي غريب مدرب المنتخب لتحقيق اللقب من أجل إسعاد الجماهير التي تساند المنتخب منذ بداية البطولة، حيث حققت تلك الجماهير رقما قياسيا في الحضور بعدما وصل عدد الجماهير في ستاد القاهرة خلال مباراة جنوب أفريقيا إلى ما يقارب الـ70 الف متفرج في مباراة لمنتخبات أولمبية في القارة وحول العالم في لعبة كرة القدم.

هدافي المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية :-

ويعد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك هو هداف المنتخب في البطولة برصيد 4 أهداف، حيث سجل المنتخب في البطولة حتى الآن 9 اهداف، واحرز كل من رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي هدفين، وسجل احمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة هدفا واحدا في البطولة.

مشوار مصر قبل الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية :-

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط، وأطاح الفراعنة بمنتخب جنوب افريقيا من الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كأس الأمم منتخب مصر الأولمبي منافسات البطولة جنوب افريقيا

أخبار تهمك

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا CAN 2019

أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم 19/11/2019 والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا Time sport

حلم الأولمبياد.. أرقام مثيرة عن "الفرسان الأربعة" في نصف نهائي أمم إفريقيا

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ON SPORT» هدف رمضان رابط مصر HD TIME

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

04:34 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

06:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status