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بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:23 ص
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مورينيو
مورينيو
حسام مجدي
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تولى البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب نادي توتنهام الإنجليزي صباح أمس الجمعة خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدىب الفريق والذي تم إقالته بسبب سوء الأداء والنتائج.


مورينيو يقود توتنهام في أول مران له

وقد قاد مورينيو أول تدريب جماعي له مع نادي توتنهام أمس الجمعة وسط حضور جميع لاعبو الفريق استعدادا للمباراة القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


مورينيو يبدأ ثورة التدعيم والتطوير في توتنهام

وبدأ جوزيه مورينيو ثورة التطوير والتدعيم في نادي مورينيو حيث يخطط لتجديد عقود بعض اللاعبين مثل هاري كين وكريستيان إريكسن وسون هيونج مين وديلي آلي.


كما يرغب مورينيو في تدعيم بعض المراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مثل مركز الدفاع ومركز الوسط.


مورينيو يستهدف خمس صفقات شتوية

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن مورينيو يستهدف ضم خمس لاعبين خلال فترة انتقالات يناير القادمة وهم نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس وباولو ديبالا جناح يوفنتوس وبرونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة وناثان آكي لاعب بورنموث.


مورينيو يرغب خطف نجم ريال مدريد

وحسب شبكة "ويلز أونلاين" الويلزية فإن جوزيه مورينيو يرغب في ضم الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني خلال الشتاء القادم ليكون أول صفقاته في الفريق.


موقف بيل من الرحيل عن ريال مدريد في الشتاء

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن جاريث بيل يرغب بقوة في مغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لأنه أصبح لا يشعر بالراحة في الفريق وبسبب قلة مشاركته وخلافته الكثيرة مع إدارة النادي ومع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.


مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد

وقد شارك جاريث بيل في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.


ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي توتنهام المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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