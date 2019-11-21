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نجم برشلونة السابق: دي ليخت نادم على الإنضمام ليوفنتوس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
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دي ليخت
دي ليخت
عبدالقادر عرابي
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إعترف النجم الهولندي السابق ونجم نادي برشلونة ورئيس أكاديمية الفريق "باتريك كلويفرت" أن مواطنه الدولي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي "ماتياس دي ليخت" نادم على إنضمامه ليوفنتوس.


وقال كلويفرت لصيحفة موندو ديبورتيفو: " بالنسبة لى، لم أستطيع إقناع دي ليخت بالإنضمام لبرشلونة".


وتابع: "تحدثت مع دي ليخت حول الجوانب الإيجابية لإنضمامه لبرشلونة، تحدثنا مع مدافع واعد وممتاز لضمه هذا الصيف، لكنه في النهاية حسم قراره".


وأضاف: "أعتقد أنه نادم الآن بعض الشئ، لكننا أمام أمر واقع الآن، يمكنك أن تتخذ بعد القرارت الصعبة، بعضها يكون صحيحاً والبعض الآخر خاطئاً، لكن الأهم هو التعلم من نتيجة الإختيارات".


وإنضم دي ليخت لصفوف السيدة العجوز مطلع هذا الموسم قادماً من نادي أياكس الهولندي مقابل 75 مليون يورو.


ولم يظهر دي ليخت بعد بمستواه المعهود مع أياكس، حيث وقع في عدة أخطاء عديدة هذا الموسم، مما عرضه للعديد من الإنتقادات.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 32 نفطة، بفارق نقطة وحيدة أمام إنتر ميلان الوصيف.
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يوفنتوس دي ليخت برشلونة اياكس امستردام

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