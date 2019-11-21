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كريم بنزيما بوابة ريال مدريد للتعاقد مع هاري كين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:05 ص
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بنزيما
بنزيما
أحمد عصام
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يرغب مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.


توتنهام يرغب في التعاقد مع كريم بنزيما :-

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي اكسبريس"، إن فريق توتنهام أيضاً يريد ضم بنزيما، وهذا ما يرغب فريق ريال مدريد في استثماره لجلب المهاجم الانجليزي للنادي الأبيض.


وقد تتم الصفقة بين الفريقين في صفقة تبادلية باللاعبين بالإضافة إلى دفع فريق ريال مدريد مقابل مالي 100 مليون استرليني لإتمام الصفقة بشكل نهائي.


وكانت إدارة فريق توتنهام هوتسبير قد أعلنت عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وهذا ما قد يسهل عملية خروج هاري كين من توتنهام في الفترة المقبلة.


توتنهام يتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو :-

وتعاقد الفريق اللندني مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للفريق في الفترة المقبلة بعقد يمتد حتى صيف موسم 2022-2023.


وتبلُغ حاليا قيمة هاري كين في سوق الانتقالات حوالي 120 مليون إلا أن قيمة اللاعب ستزيد في حالة بيع اللاعب.


ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصبد 14 نقطة، حيث سيلتقي الفريق ضد فريق وست هام يونايتد يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.
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