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لاعب اتلتيكو مدريد و مدافع نابولي يدخلان حسابات ريال مدريد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
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بيريز
بيريز
علي ماهر حلمى
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ذكرت تقارير اسبانية عن نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز الدخول في مفاوضات لضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي واللاعب الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم نادي اتلتيكو مدريد الإسباني للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


حيث قال موقع ديفنسا سنترال الإسباني إن البرتغالي جواو فيليكس جناح أتلتيكو مدريد غير سعيد في صفوف الروخي بلانكوس ويفكر في مغادرة الفريق بالفترة المقبلة وأن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع خورخي مينديز، وكيل أعمال جواو فيليكس من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.


وذكرت قناة جول التلفزيونية الإسبانية أن المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي هو الرجل الذي يريد الرئيس فلورنتينو بيريز التعاقد معه في الصيف القادم بعد أن برز كواحد من أكثر المدافعين المطلوبين في العالم حيث يتمتع السنغالي البالغ من العمر 28 عاماً بمزيج من الخبرة والعمر المناسب للنجاح في إسبانيا وخصوصا نادي ريال مدريد ولهذا فقد قرر ريال مدريد تقديم 75 مليون يورو للتوقيع معه ، رغم مطالب نابولي بمبلغ 105 مليون يورو للتخلي عنه.
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صفقات ريال مدريد ريال مدريد بيريز اخبار ريال مدريد

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