ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم أرسنال

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها الفريق بالموسم الحالي.





بديل "كاسيميرو" أزمة في ريال مدريد:





ومن أبرز المراكز التي ينوي ريال مدريد تدعيمها بصفقات جديدة خط وسط الفريق الملكي، حيث يرغب زين الدين زيدان مدرب الريال التعاقد مع لاعب جديد يكون بديلًا للبرازيلي كاسيميرو أحد أهم العناصر ضمن صفوف الفريق الملكي في الوقت الحالي، وتريد إدارة النادي التعاقد مع لاعب يمتلك نفس مواصفات لاعبه البرازيلي، حتي يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق حال غياب كاسيميرو سواء للاصابة او للايقاف.





نجم أرسنال على رادار ريال مدريد بديلا لـ"كاسيميرو":





وذكرت صحيفة دون بالون الاسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لوكاس توريرا لاعب ارسنال الانجليزي لتدعيم خط وسط الفريق بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع الجانرز خلال الفترة الاخيرة.





ويريد ريال مدريد استغلال رغبه توريرا في الرحيل عن صفوف ارسنال في الوقت الحالي بسبب عدم ارتياحه داخل قلعة الجانرز في ظل قيادة أوناي إيمري للفريق ويريد الرحيل في الفترة المقبلة لخوض تحدي جديد.





ومن المنتظر أن يبدأ نادي ريال مدريد التحرك بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة لحسم التعاقد مع توريرا





أرقام لوكاس توريرا بالموسم الحالي:





ولعب لوكاس توريرا صاحب الـ 23 عامًا، 15 مباراة مع أرسنال بالموسم الحالي بواقع 799 دقيقة لعب، وسجل هدفين فقط.



