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نجم باريس سان جيرمان يؤكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
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لاعبي باريس سان جيرمان
لاعبي باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وجه رسالة إلى جماهير ناديه أثناء تواجده في مباراة تنس بين رافائيل نادال وكارين خاشانوف أمس الثلاثاء في إطار كأس ديفيز بالعاصمة الإسبانية مدريد وذلك بدعوة من زميله السابق في برشلونة جيرارد بيكي.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "أنا الآن في أفضل حالاتي وجاهز للعب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي كان يعاني من إصابة أبعدته في الفترة الماضية عن المشاركة في المباريات مع فريقه باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ولكنه سيعود للمشاركة بشكل تدريجي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيواجه ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في يوم 26 نوفمبر الحالي وذلك ضمن الجولة الخامسة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الفريقين في باريس العاصمة الفرنسية كانت قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أمس أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وجه ضربة قوية لبرشلونة في الفترة الحالية.

وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم هجوم باريس سان جيرمان أبلغ والده بفتح محادثات مع ريال مدريد بالفترة الحالية.

وأكد الموقع الإسباني أن برشلونة ابتعد قليلاً عن الاهتمام بنيمار بعد تألق اللاعب الشاب أنسو فاتي وانتظار انفجار موهبة أنطوان جريزمان بقميص البلوجرانا.

وأشار الموقع الإسباني إلى تعهد بيريز رئيس ريال مدريد بتقديم عرض خيالي من أجل النجن البرازيلي وسيكون قائداً للفريق مع وجود هازارد وبنزيما في الخط الهجومي.

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منتخب البرازيل مصر كرة عالمية ريال مدريد باريس سان جيرمان اليوم الدوري الفرنسي

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