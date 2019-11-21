خالد أبو بكر يكشف تفاصيل مؤتمر "الأراجوز الصغير" ضد مصر (فيديو)



وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن التنظيم الدولى للإخوان وضع خطة جديدة لإسقام مصر، مستغلا المقاول الهارب محمد، وتسخيره للتحريض على الدولة المصرية.



وأكد أن قطر وتركيا يريدان التخلص من الرئيس عبد الفتاح السيسى ماديًا ومعنويًا والتشكيك فيه أمام الشعب، من خلال منهج التشكيك فى المشروعات القومية وكل شيء في مصر، وبث الشائعات والفتن، وادعاء التخبط والتشاحن بين الأجهزة المصرية وخاصة الجيش والشرطة.



وتابع: " الواد محمد على ده عمل مؤتمر صحفى اليوم، وعايز يغير نظام الحكم فى مصر أول يناير المقبل، باستخدام اللجان الإلكترونية وهو اللى قال كدة بنفسه"، مؤكدا أن الشفافية والصراحة والوضوح والنزاهه خلقوا إيمان لدى الشعب المصرى للدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.



علق المحامي الدولي والاعلامي خالد أبو بكر، على المؤتمر الصحفي الذى عقده الهارب محمد على بلدن، واصفا اياه بـ"الأراجوز الصغير"، بيد قطر وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان، مضيفا: " ومشكلتى ليست فى محمد على، بل فى الضابط اللى مشغله.. هو أنت فاشل وتافه أوى كدة.. الضابط اللى مشغل محمد على لازم يترفد ويتم التحقيق معه بتهمة الغباء فى محاربة مصر".