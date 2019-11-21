Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد أبو بكر يكشف تفاصيل مؤتمر "الأراجوز الصغير" ضد مصر (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:23 ص
Advertisements
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
جرجس ميلاد
Advertisements
علق المحامي الدولي والاعلامي خالد أبو بكر، على المؤتمر الصحفي الذى عقده الهارب محمد على بلدن، واصفا اياه بـ"الأراجوز الصغير"، بيد قطر وتركيا والتنظيم الدولى للإخوان، مضيفا: " ومشكلتى ليست فى محمد على، بل فى الضابط اللى مشغله.. هو أنت فاشل وتافه أوى كدة.. الضابط اللى مشغل محمد على لازم يترفد ويتم التحقيق معه بتهمة الغباء فى محاربة مصر".

وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن التنظيم الدولى للإخوان وضع خطة جديدة لإسقام مصر، مستغلا المقاول الهارب محمد، وتسخيره للتحريض على الدولة المصرية.

وأكد أن قطر وتركيا يريدان التخلص من الرئيس عبد الفتاح السيسى ماديًا ومعنويًا والتشكيك فيه أمام الشعب، من خلال منهج التشكيك فى المشروعات القومية وكل شيء في مصر، وبث الشائعات والفتن، وادعاء التخبط والتشاحن بين الأجهزة المصرية وخاصة الجيش والشرطة.

وتابع: " الواد محمد على ده عمل مؤتمر صحفى اليوم، وعايز يغير نظام الحكم فى مصر أول يناير المقبل، باستخدام اللجان الإلكترونية وهو اللى قال كدة بنفسه"، مؤكدا أن الشفافية والصراحة والوضوح والنزاهه خلقوا إيمان لدى الشعب المصرى للدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نظام حكم مصر خالد أبو بكر الإخوان

أخبار تهمك

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 13 ساعة

"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

حازم إمام يصدم الجماهير بسبب مستقبل حسام البدري مع الفراعنة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مركز صلاح النهائي في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بلاغ يتهم محمد ناصر بتلقي تمويلات مشبوهة للتحريض على مصر

بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" في الخارج لإسقاط مصر (فيديو)

عاجل.. عمرو أديب يكشف من أين تخرج دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لخلق الفوضى في مصر (فيديو)

مصطفى بكري: "أردوغان مجنون.. وعايز يشفي غليله من مصر"

عزة مصطفى توجه رسالة نارية لمتابعي قنوات الإرهابيين

شاهد.. مرتضى منصور يفتح النار على المقاول الهارب محمد علي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

04:34 ص

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

03:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

بعد الخمس صفقات.. مورينيو يطمح في خطف نجم ريال مدريد

06:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status