عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الفريق

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبات بسبب الإصابات الكثيرة التي توجد داخل الفريق، في الفترة الأخيرة، وكان أخرها النيجيري جونيور أجايي.





وترض النيجيري أجايي الذي شارك في ودية الأهلي والاتصالات التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، لإجهاد في العضلة الأمامية، وهو ما أثبتته الأشعة التي أجراها عقب المباراة الودية مباشرة.





وأفادات تقارير صادرة أمس واليوم، أن الجهاز الطبي للمارد الأحمر برئاسة الدكتور خالد محمود، طلب من الجهاز الفني عدم الدفع بأجايي خلال مواجهة الجونة المقبلة، سواء في الدوري أو الكأس.





و كان قد تردد أن الجهاز الطبي للأهلي قد أكد للسويسري رينيه فايلر، أن أجايي يمكنه لعب مباراة الجونة، لكنه نصحه بعدم الدفع به حتى لا تتفاقم إصابته وبالتالي يغيب عن مواجهة النجم الساحلي التونسي، المقررة لحساب دوري أبطال أفريقيا ".





زمن المقرر أن يتوجه النادي الأهلي إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته، على ملعب رادس، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



