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موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020 والمنتخبات المتأهلة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:42 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
ريهام عبد المحسن
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تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ونجح في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فواز على جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء في دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأهلت سبع منتخبات رسميًا لأولمبياد طوكيو 2020 وهي : اليابان وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وكوت ديفوار ومازال متبقى مقعد أفريقي واحد بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد آسيوية ومقعدان في أمريكا الجنوبية ومثلهما في أمريكا الشمالية.

ومن المقرر إقامة قرعة البطولة قبل شهر أبريل المقبل، حيث تنص لائحة البطولة على ضرورة إقامتها في اليابان قبل ثلاثة أشهر كحد أقصى من موعد انطلاق الأولمبياد الذي سيبدأ في 22 يوليو القادم.

ومن المرجح أن يعلن الفيفا عن تصنيف المنتخبات وطريقة إجراء القرعة بمجرد اكتمال الفرق المتأهلة في شهر أبريل المقبل.

وضرب منتخبنا الأولمبي موعداً نارياً مع منتخب ساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب المصري بجدارة واستحقاق عقب الفوز مساء أمس على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي من البطولة وأقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الأوليمبي نظيره ساحل العاج الأوليمبي يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي بعد أن حقق ساحل العاج الفوز هو الآخر مساء أمس على منتخب غانا بركلات الترجيح.

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