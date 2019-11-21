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"نجدة الطفل" يكشف كارثة تحدث في المنازل (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
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العنف ضد الأطفال
العنف ضد الأطفال
جرجس ميلاد
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كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، عدد الشكاوى التى تلقاها الخط خلال عام 2019، مشيرا إلى أنه تلقَّى 300 ألف مكالمة، أسفرت عن صحة 17 ألف بلاغ خلال هذا العام.


وقال "عثمان" خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، الأربعاء، إن معدل بلاغات حالات العنف وصل إلى 936 بلاغ يوميا، حيث الشكاوى اختلفت في مضمونها بين عنف لفظي وبدني وجنسي.


وأكد "عثمان" أن أغلب البلاغات كانت ضد المنزل ثم الشارع والمدرسة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد البلاغات هذا العام عن السابق؛ ليس بسبب زيادة معدلات العنف؛ لكن لارتفاع درجة الوعي عند المواطنين ومشاركة المجتمع في الإبلاغ عن الشكاوى بالاتصال بخط نجدة الطفل.


وأضاف مدير خط نجدة الطفل، أن هذا القياس جاء عن طريق البلاغات التي ترِد إلى المركز وبيانات النيابة العامة؛ والفتيات أصبحن يتصلن للإبلاغ عن أي عنف داخل أسرهن يتعلق بزواج الإناث أو الختان.

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