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والد الشاب السوداني ضحية التنمر يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:34 ص
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أمنية فوزي
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علق والد الشاب السوداني جون منوت، الذي تعرض للتنمر، على دعوتهم للمشاركة في منتدى شباب العالم، قائلًا: "شكرًا لمصر وللمصريين وربنا ينزل البركة في بلدكم، كلنا إخوة".

وأضاف والد الشاب، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أنه لا يريد حبس المتهمين في الواقعة، بل يريد الجلوس مع أهلهم ليعلمهم بغلطهم حتى لا يكرروه مرة أخرى، معلقًا: "كلنا بنغلط أنا بس كنت عايز أعرفهم غلطهم علشان ميكررهوش تاني".

وتابع: "أنا إنسان بسيط جدًا، وبقول للرئيس السيسي أنا بسلم عليك باسم ربنا، وبقولك إن ربنا هيطول عمرك لبلدك ولشعبك، وربنا هيكون معاك دايمًا"، موجهًا الشكر لمصر والمصريين، قائلًا: "ربنا يبارك في جمهورية مصر العربية دائمًا".
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الكلمات المفتاحية

ضحية التنمر الشاب السوداني السيسي الرئيس

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