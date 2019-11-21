رسالة مؤثرة من الشاب السوداني ضحية التنمر إلى المتهمين (فيديو)

كشف جون منوت، الشاب السوداني ضحية التنمر، تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه كان ذاهبًا للمدرسة، والتقى 3 شباب، موضحا: "واحد بيصور وإثنين كانوا عايزين يجروا الشنطة ويقطعوا الكتب، وكانوا مش عايزين يسبوني غير لما حاج كبير جه خلاهم يسيبوتي".



وتابع "منوت"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء: "نتعرض لشتائم ولكن مش بنحطها في دماغنا، بنحطها في قلبنا لأن مصر وجنوب السودان شعب واحد".



وعلق على دعوته لحضور منتدى شباب العالم، قائلًا: "أنا أول مرة أشوف حاجة زي دي، وجت بالصدفة، وإن شاء الله هروح منتدى شباب العالم"، موجها لهم رسالة قائلا: "عايز أقول إني مسامحهم على إللي عملوه رغم إنه مكانش بهزار، وهما زي إخوانا الكبار، ومش عايز ده يحصل مع حد سوداني تاني".

