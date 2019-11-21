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"بين الحجاب والفساتين المنفوشة".. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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شهد مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 حالة من الجدل والإثارة، والذي كانت بمثابة صادمة للجمهور، حيث اعتمدت بعض الفنانات على الظهور بإطلالات غريبة ومختلفة حتى تحصل على لفت الأنظار إلى الجميع.

سما المصري

تأتي في المقدمة الفنانة الأستعراضية سما المصري، التي ظهرت بإطلالة غير متوقعة تماما، حيث اراتدات الحجاب رغم أنها لم تكن محجبة، مع فستان ضيق أبرز قوم جسمها المثير، لذلك أثارت ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا وانتقد العديد من الجمهور إطلالاتها وظهرها بالحجاب.

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر، بإطلالة صادمة وغريبة على غير عادتها
حيث اختارت فستاناً بأكمام طويلة وقصيراً من الأمام ومطرزاً من الواجهة والذراعين، وبه ذيل طويل ومنفوش.

ريهام أيمن

كما لم تتوفق الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، في أختيار إطلالة جذبة وشيك، حيث أنها ظهرت مع زوجها الفنان شريف رمزي، وارتدات فستان بلون الذهبي طويل ومليئ بالإكسسوارات.

لقاء الخميسي

لفت الفنانة لقاء الخميسي، الأنظار إليها حيث اراتدات فستان طويل ضيق وبلون الأسود، والذي جعلها في مأذق بسب عدم قدرتها على الماشي بسهولة.

أسماء أبو اليزيد

وظهرت الفنانة الشابة اسماء ابو اليزيد، بإطلالة غريبة، حيث اراتدات فستان باللون الأسود وطويل ولم ينال إعجاب الجمهور.
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مهرجان القاهرة السينماءي فن سينماء الفجر الفني

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