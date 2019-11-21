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مورينيو يجهز مفاجأة صادمة لمانشستر يونايتد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
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مورينيو وهاري كين اليوم
مورينيو وهاري كين اليوم
أحمد عصام
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يجهز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مفاجأة صادمة لفريق مانشستر يونايتد الذي كان يدربه سابقا بعد ساعات قليلة من توليه تدريب السبيرز.

وكان قد رحل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق الإنجليزي، وتعاقد الفريق مع أولي جونار سولشاير لتدريب النادي.

مورينيو يريد التعاقد مع صفقة مانشستر يونايتد :-

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة الميرور، إن مورينيو طلب التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب خط وسط فريق سبورتنج لشبونه البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد يريد جلب اللاعب البرتغالي في الصيف الماضي إلا أن الصفقة انتهت بالفشل بعد السعر المبالغ فيه الذي طلبه مسئولي فريق سبورتنج لشبونه.

تصريحات مورينيو تجاه برونو فيرنانديز :-

وقال مورينيو في تصريحات صحفية سابقة : "لقد فوجئت بالموسم الذي يقدمه برونو، رغم أنه كان سهلًا التنبؤ بتألقه، بسبب الجودة التي يتمتع بها اللاعب والامكانيات الكبيرة التي أظهرها مع المنتخب أيضاً، إنه لاعب جيد للغاية، ويسجل عددًا كبيرًا من الأهداف بالنظر إلى كونه لاعب وسط".

يذكر أن فريق توتنهام هوتسبير كان يريد التعاقد مع برونو في الصيف الماضي أيضاً، ولكن اتجه الفريق لضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من فريق ريال بيتيس الإسباني بعد تألقه في بطولة كوبا أمريكا الماضية والتي نجح في حصدها المنتخب البرازيلي في النهاية.

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