عمر مروان: "الاختفاء القسري بقى أسطوانة مشروخة" (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الاختفاء القسري مصطلح قانوني، ويعني أن الحكومة أو الشرطة تقوم باختطاف مواطن وتخفي جميع المعلومات عنه.



وأَضاف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء: "اللي يقول إن في اختفاء قسري بيكون عليه عبء إثبات أن السلطة أخذته بالفعل"، معلقًا: "مينفعش حد يقول حد مختفي قسريًا بدون دليل".



وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أنهم يطلقون لفظ المختفي قسريًا على أي متغيب عن عمد، ويتضح في النهاية أنه منضم لداعش أو هارب لشيء ما، مؤكدًا أن ليس كل متغيب مختفي ققسريًا، متابعًا: "الاختفاء القسري بقى أسطوانة مشروخة".

