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"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تألقت الفنانات مساء أمس، في افتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ41 بالعديد من الفساتين المميزة والرائعة، كان من أبرزها الفساتين المنفوشة التي زادت من أناقتهن، وفي السطور التالية يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز الفنانات الائي تألقن بالفساتين المنفوشة.

دُرة تُشعل الريد كاربت بفستان منفوش يجمع بين اللونين الأسود والسيلفر

تألقت دُرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان كط باللون الأسود، مُزين باللون السيلفر، يتسم بأنه ضيق من الأعلى، ومنفوش من الأسفل، وظهرت دُرة بتسريحة شعر جديدة، وأكملت مع إطلالتها "ميك أب" هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان منفوش باللون الأسود

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا  منفوشا باللون الأسود، وكان مصنوعا من قماش الستان "كب" من جانب، والجانب الآخر يتسم بوجود كتف واحد، وبدت نسرين بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، مما زادها جمالاً، وأُنوثة.

مي عمر تخطف أنظار محبيها بفستان قصير ومنفوش باللون الأزرق الفاتح

تألقت الفنانة مي عمر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، بفستان قصير فوق الركبة باللون اللبني، يتسم بأكمام طويلة، ومنفوش من الخلف، ومكون من طبقات القطيفة المتعددة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ونسقت مي مع إطلالتها مكياج بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

رانيا منصور تتألق بفستان منفوش باللون البُرتقالي

ارتدت الفنانة رانيا منصور فستانا "كب" باللون البُرتقالى، يتسم بأنه ضيق من أعلى، وكان منفوشا من الأسفل، واعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة، وأكملت مع اطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فكشف عن جمالها.

رضوي الشربينى تخطف الأنظار بفستان منفوش باللون الأسود

ارتدت الإعلامية رضوي الشربينى فستانا أسود بتسم بوجود أكمام طويلة من قماش الشيفون، يتسم بأنه ضيق من الأعلى، ومنفوش من أسفل، ويحتوي على طبقات الشيفون المتعددة، وظهرت رضوى بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فأظهر ذلك عن جمالها.

آيتن عامر تُثير إعجاب محبيها فستان منفوش يجمع بين اللونين الأسود والذهبي.

تألقت الفنانة آيتن عامر بفستان كط طويل باللون الأسود والذهبي، ضيق من الأعلى، ومنفوش من أسفل، وظهرت آيتن بتسريحة الشعر المُنسدل وراء ظهرها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا خفيفًا، فزادها ذلك جمالاً.

بُشرى تُثير إعجاب محبيها بفستان مفنوش بلون ال"بيبي بلو"

ارتدت بشري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فستان كط طويل باللون البيبي بلو، وأكملت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.
مثل السندريلا.. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي
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