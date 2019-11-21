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الفقي: مصر تقدمت بشكل ملحوظ في مفاوضات سد النهضة خلال الشهرين الماضيين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الأفارقة من أكثر شعوب العالم التي تعرف معنى الامتنان.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحيادية كبيرة مع القضايا الأفريقية، خصوصًا عندما هنأ "أبي أحمد" بجائزة نوبل للسلام رغم أزمة سد النهضة.

وأكد  رئيس مكتبة الإسكندرية، أن مصر تقدمت بشكل ملحوظ في مفاوضات سد النهضة خلال الشهرين الماضيين، لافتًا إلى أن دول مثل الصين وإيطاليا بدأت تراجع موقفها بعد مفاوضات مصر الجادة في أزمة سد النهضة.

في سياق آخر، علق "الفقي" على واقعة التنمر، قائلًا إن دعوة الشاب السوداني الذي تعرض للتنمر لحضور مؤتمر الشباب تحسب للقيادة السياسية، حيث أنها تراعي شعور الآخرين.
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الكلمات المفتاحية

واقعة التنمر مصطفى الفقي مصر سد النهضة الشاب السوداني

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