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والدتها ممرضة بريطانية.. وشغلت منصب السيدة الأولى 30 عاما.. 10 معلومات عن سوزان مبارك

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
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قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن والدته السيدة سوزان مبارك، ترقد في العناية المركزة.

وكتب علاء مبارك، ردا على سؤال من أحد متابعيه على "تويتر"، حول الحالة الصحية لوالدته قائلا: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك"، وقد انهالت عليه التعليقات والدعاء لها بالصحة والعافية.

ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المرأة التي شغلت منصب السيدة الأولى لمدة 30 عاما.

1- ولدت سوزان مبارك، في 28 فبراير عام 1941، والدها كان طبيب، هو صالح ثابت، ووالدتها ممرضة بريطانية، من ويلز، وهي السيدة "ليلي ماي بالمز"، والتي تعرف عليها والدها أثناء الدراسة في بريطانيا.

2- حصلت سوزان مبارك، على الثانوية الأمريكية، من مدرسة "سانت كلير"، في مصر الجديدة، ثم بكالوريوس من الجامعة الأمريكية، وماجستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية.

3- تزوجت من محمد حسني مبارك، الذي أصبح بعد عدة سنوات رئيسا للجمهورية، وأنجبت منه: علاء مبارك، وجمال مبارك.

4- شغلت مكانة السيدة الأولى لمدة30 عاما قضاها زوجها في حكم البلاد.

5- كانت وراء العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية مثل مشروع محو الأمية، ومشروع الأحوال الشخصية والذي أنصف بعض الحقوق للمرأة المصرية، ومشروع القراءة للجميع، وغيرها من المشروعات.

6- يقال أيضا أنها كانت وراء مشروع توريث الحكم لنجلها جمال مبارك، ويصل البعض إلى أنها كانت وراء دمار مصر.

7- شقيقها هو منير ثابت الذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لفترة.

8-بعد ثورة 25 يناير قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس سوزان مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات واتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع مستغلة في ذلك الصفة الوظيفية لحسنى مبارك كرئيس سابق للبلاد.

9- عام 2013 صدر حكما ببراءتها في قضية "جمعية مصر الجديدة"، وتم حفظ البلاغ المقدم ضدها.

10- توارت عن الأنظار بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأصبحت تظهر قليلا في بعض المناسبات الاجتماعية.
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