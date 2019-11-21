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طارق حامد وصلاح يتصدران بورصة "الثلاثي الكبار" في المنتخب الأولمبي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
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طارق حامد ومحمد صلاح
طارق حامد ومحمد صلاح
عبد القادر عرابي
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حقق المنتخب الأولمبي المصري انجازًا تاريخيًا بعد تأهله لنهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا دون تلقيه أي هزيمة حتي الآن، كما ضمن التأهل بشكل رسمي إلي دورة الألعاب الأوليمبية القادمة "طوكيو 2020"، وذلك بعدما فاز على منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية بنتيجة 3 – 0.

وأصبح منتخب مصر هو المنتخب رقم 8 الذي ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو مع منتخبات: اليابان "مستضيف البطولة"، ألمانيا، فرنسا، رومانيا، نيوزلندا، إسبانيا، كوت ديفوار، وسوف يتأهل 8 منتخبات أخري لاحقًا.
الثلاثي الكبار "صداع" في المنتخب الأولمبي

تسمح اللوائح باستعانة المنتخب الأولمبي بـ 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد، وبمجرد حسم منتخب مصر تأهله رسميًا لدورة الألعاب الأولمبية القادمة، حيث بدأت الأسئلة لـ شوقي غريب مدرب منتخبنا المصري حول الثلاثي الكبار المرشح للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي، لكن الأخير رفض الإفصاح بشكل واضح عن العناصر التي يفكر في ضمها للمنتخب، وأكد أن تركيزه حاليًا ينصب على نهائي بطولة أمم إفريقيا، وأنه سوف يختار اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة بالأولمبياد وإذا لم يجد ذلك سوف يكمل المشوار بالمجموعة الحالية.

بورصة الترشيحات تشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي

رغم الإجابة الحاسمة لـ شوقي غريب بخصوص الثلاثي "فوق السن" المرشح لتدعيم منتخب مصر في الأولمبياد، إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام اشتعلت بالتكهنات والترشيحات للاعبين الأقرب للتواجد مع منتخبنا في "طوكيو 2020"، وكل يختار وفقًا لوجهة نظره الخاصة ورؤيته الفنية، البعض بدأ يختار اللاعبين وفقًا للانتماءات الكروية بين الأهلي والزمالك، وحدثت بعض الأزمات على السوشيال ميديا لرغبة كل شخص في إثبات صحة رأيه بخصوص الـ 3 لاعبين الكبار المرشحين للإنضمام لمنتخبنا الأولمبي.

صلاح وطارق حامد يقتربان من المشاركة في أولمبياد طوكيو:

ويعتبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب الخبرات الكبيرة والإمكانيات الفنية والبدنية الرائعة، والقدرات الهجومية والتهديفية المميزة، من أقرب اللاعبين المرشحين للتواجد مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يحتاج منتخبنا لجهوده مع المجموعة الحالية بقيادة رمضان صبحي.

كما اقترب ايضًا طارق حامد لاعب وسط الزمالك من حجز مكانه في قائمة منتخب مصر المتجهة إلي اليابان، خاصة وأن المنتخب يعاني بشكل كبير في هذا المركز، فبعد إصابة محمد محمود قبل انطلاق البطولة الإفريقية أصبح يعتمد على أكرم توفيق في منطقة وسط الملعب، ويحتاج للاعب مقاتل صاحب خبرات مثل نجم الزمالك لتدعيم خط وسط الفراعنة في البطولة القادمة.

أما بالنسبة للاعب الثالث المرشح للتواجد ضمن صفوف منتخب مصر الأوليمبي، يرشح البعض محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق خاصة وأنه حارس مرمي مميز وصاحب خبرات كبيرة ويستطيع التعامل مع الضغوط، بينما يري آخرون ضرورة تدعيم خط الدفاع بضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، خاصة وأنه يمتلك مواصفات القائد داخل الملعب.

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