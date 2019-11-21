"التعليم" ترد بقوة على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي.. وتتوعد بـ"عقوبات جسيمة"

علق طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، قائلًا إن الموضوع أصبح في يد النيابة الإدارية ثم النيابة العامة، والتحقيقات بدأت.



وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أنهم يبحثون على أسباب الواقعة، والنيابة العامة ستتولى الواقعة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إلى أن هناك حالة تراخي من المدرسة، مؤكدًا أنه سيكون هناك عقوبات جسيمة حال إثبات ذلك.



كما أشاد طه عجلان، بتحرير والد الطفل محضر شرطة؛ حتى ينال المقصرون جزاءهم، وحفاظًا على طلاب المدرسة.

