Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس في نهايه الموسم الحالي؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
Advertisements
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
علاء خليف
Advertisements
انتشر هذا السؤال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد توتر العلاقة بين النجم البرتغالي ومدربه ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي بعد استبداله له في مباراة ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي.

وبدأت العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية في البحث في هذا الأمر بخصوص إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس في نهايه الموسم الحالي، والانتقال إلى فريق جديد في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "أوك دياريو" الاسبانية أن كريستيانو رونالدو قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الحالي حال فشل النادي الايطالي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة وأن النجم البرتغالي لم يعتاد الابتعاد عن اللقب الأوروبي طويلا.

أما صحيفة دون بالون الإسبانية أكدت أن رونالدو بدأ التفكير جديًا في الرحيل عن صفوف اليوفي بعد أزمته الاخيرة مع ماوريسيو ساري مدرب الفريق بعدما قام الأخير بتبديله في الدقيقة 55 أمام ميلان ودفع بها الأرجنتين باولو ديبالا بدلًا منه، وهو الأمر الذي اغضب النجم البرتغالي كثيرًا ودفعه لمغادرة الملعب والتوجه لغرفة الملابس.

وأكدت تقارير اسبانية أن هناك عدة أندية ترغب في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو حال قراره بالرحيل عن صفوف يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، أبرزها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، كما ترددت أنباء قوية عن إمكانية عودة اللاعب لناديه السابق ريال مدريد.

وكان "رونالدو" قد غادر نادي ريال مدريد في 2018 وعقب بطولة كأس العالم وانتقل لصفوف يوفنتوس بحثا عن خوض تحدي جديد رفقة الفريق الإيطالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو كرة عالمية المنتخب المصري الأولمبي المنتخب المصري الدوري المصري الدوري الايطالي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 12 ساعة

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ 36 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ ساعة و نصف

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فلورنتينو بيريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقة غير متوقعة

عاجل.. يوفنتوس يجهز بديل رونالدو

مفاجأة مدوية.. رونالدو يُحدد وجهته المقبلة

عاجل.. عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس.. والوجهة الجديدة بانتظاره

عاجل.. الصحافة الإيطالية تصدم جماهير يوفنتوس بسبب رونالدو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

12:16 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

11:18 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status