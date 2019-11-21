هل يرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس في نهايه الموسم الحالي؟

انتشر هذا السؤال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد توتر العلاقة بين النجم البرتغالي ومدربه ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي بعد استبداله له في مباراة ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي.





وبدأت العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية في البحث في هذا الأمر بخصوص إمكانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس في نهايه الموسم الحالي، والانتقال إلى فريق جديد في الموسم المقبل.





وذكرت شبكة "أوك دياريو" الاسبانية أن كريستيانو رونالدو قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الحالي حال فشل النادي الايطالي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة وأن النجم البرتغالي لم يعتاد الابتعاد عن اللقب الأوروبي طويلا.





أما صحيفة دون بالون الإسبانية أكدت أن رونالدو بدأ التفكير جديًا في الرحيل عن صفوف اليوفي بعد أزمته الاخيرة مع ماوريسيو ساري مدرب الفريق بعدما قام الأخير بتبديله في الدقيقة 55 أمام ميلان ودفع بها الأرجنتين باولو ديبالا بدلًا منه، وهو الأمر الذي اغضب النجم البرتغالي كثيرًا ودفعه لمغادرة الملعب والتوجه لغرفة الملابس.





وأكدت تقارير اسبانية أن هناك عدة أندية ترغب في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو حال قراره بالرحيل عن صفوف يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، أبرزها مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، كما ترددت أنباء قوية عن إمكانية عودة اللاعب لناديه السابق ريال مدريد.





وكان "رونالدو" قد غادر نادي ريال مدريد في 2018 وعقب بطولة كأس العالم وانتقل لصفوف يوفنتوس بحثا عن خوض تحدي جديد رفقة الفريق الإيطالي.



