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"تركوه يعاني".. والد الطالب المتوفي أثناء اليوم الدراسي يكشف تفاصيل صادمة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
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الطالب المتوفي
الطالب المتوفي
أمنية فوزي
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أكد محمد القوصي، والد الطالب المتوفي أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، أن وفاة ابنه طبيعية، ولا يوجد بها أي شبهة ولكن هناك إهمال جسيم في المدرسة.

وتابع "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "تلقيت العزاء في ابني من المسئولين في المدرسة، وطلبت منهم مشاهدة كاميرات المراقبة، واكتشفت انهم تركوه يعاني لمدة نصف ساعة".

وأضاف أن المدرس رفض السماح لزميل ابنه باصطحابه لخارج الفصل، متابعًا: "الذنب مش ذنب المدرسة، ولكن ذنب كوادر المدرسة"، لافتًا إلى أن الفصل يوجد به 7 طلاب، ويوجد مشرفين في الدور الواحد، وأن المدرسة لا يوجد بها طبيب، موضحًا أن شقيق المتوفي في المدرسة، ولن ينقله منها.
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