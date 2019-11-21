مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 21 / 11 / 2019 بث مباشر

تقام بعض المباريات اليوم الخميس الموافق 21 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات كأس مصر، نظرًا لفترة التوقف الدولي والمقرر نهاية في الأسبوع الجاري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "الدور التمهيدي الثالث"

بتروجيت x سبورتنج، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.





الجزيرة بالضبعة x السنبلاوين، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.