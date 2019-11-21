Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 21 / 11 / 2019 بث مباشر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
Advertisements
تقام بعض المباريات اليوم الخميس الموافق 21 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات كأس مصر، نظرًا لفترة التوقف الدولي والمقرر نهاية في الأسبوع الجاري، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "الدور التمهيدي الثالث"
بتروجيت x سبورتنج، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

الجزيرة بالضبعة x السنبلاوين، تقام المباراة في تمام الثانية إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مشاهدة مباريات اليوم مباريات ليفربول القادمة، مباريات اليوم، جدول مواعيد مباريات اليوم،مباريات اليوم مباريات اليوم فى مصر مباريات الدورى المصري اليوم جدول مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم اهم مباريات اليوم

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ ساعة و نصف

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ أقل من نصف ساعة

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 6 ساعات

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 11 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 7 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 13 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 في الدوري المصري بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 16 / 11 / 2019 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

عاجل.. أول رد من سما المصري على منتقدي ظهورها بالحجاب في القاهرة السينمائي

12:16 ص

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

11:18 م

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

09:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status