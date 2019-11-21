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رسمياً .. ليفربول يواجه كريستال بالاس بدون نجميه

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
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ليفربول
ليفربول
عبدالقادر عرابي
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يحل نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفاً على نادي كريستال بالاس بملعب "سيلهريست بارك" بالعاصمة الإنجليزية لندن في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وأشارت تقارير صحفية أن نادي ليفربول سيفتقد خدمات الثنائي المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندي روبيرستون خلال المباراة.


وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" أن الثنائي الدولي سيغيب رسمياً عن مباراة كريستال بالاس بسبب مشاكل في الكاحل.


وكان صلاح قد أصيب في شهر أكتوبر الماضي، بعد تدخل عنيف من لاعب نادي ليستر سيتي حمزة تشوهادري، مما جعله يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد التي إنتهت بالتعادل.


وتجددت إصابة صلاح مرة أخرى أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد تدخل فيرناندينيو لاعب السيتي، مما أبعده عن منتخب مصر أمام جزر القمر وكينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.


بينما غاب روبيرستون عن مواجهتي منتخب بلاده ضد قبرص كازاخستان، بسبب إلتواء في الكاحل.


ويواجه نادي ليفربول مضيفه كربستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.


ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام ليستر سيتي وتشيلسي، و 9 نقاط أمام مانشستر سيتي.
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