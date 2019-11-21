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30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
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الأطفال خلال فعالياتاليوم
الأطفال خلال فعالياتاليوم
حسام زيدان
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نظم متحف رشيد الوطني الأربعاء، فعالية احتفال باليوم العالمي للطفل، والتي اشتملت على عدد من النشاطات والورش والجولات بهدف تعريف الأطفال تاريخ مدينة رشيد العريق.

وقال سعيد رخا، مدير عام متحف رشيد الوطني، إن الاحتفالية تأتي في إطار دور المتحف في التواصل المجتمعي والتنمية الثقافية للمجتمع، طبقًا لتوجيهات مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وقام فريق المتحف بتنظيم الفعالية بالتنسيق مع إدارة رشيد التعليمية قسم الموهوبين والتعلم الذكي.

وأشار "رخا" إلى أن الفعاليات بدأت بمجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الأطفال، والتعريف بتاريخ المدينة العريقة ومتحف رشيد الوطني، وما به من قطع أثرية معروضة تجسد تاريخ المدينة، كما شملت الفعاليات حوار مباشر مع الأطفال حول مدى معرفتهم بتاريخ المدينة وحجر رشيد وحملة فريزر واستكمال ما لديهم من معلومات فى هذا الشأن.

كما نظم المتحف ورشة عمل للتعرف على أهمية الغذاء الصحي للأطفال، وكذلك بعض السلوكيات التي تهم الطفل المصري، مثل علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي وضرورة التعامل بحذر مع تلك الوسائل والإستخدام الأمثل لها فى أمور المعرفة وتنمية المهارات، وذلك بالتنسيق مع العلاقات العامة بمستشفى رشيد العام، بالإضافة إلى تنظيم بعض الفقرات الفنية المختلفة، كذلك نظم فريق العمل عدد من الورش الفنية المتنوعة للأطفال.

اختتمت الفعاليات بجولات إرشادية للمتحف لتطبيق ما تم سرده من معلومات تاريخية وأثرية داخل قاعات عرض المتحف.
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
30 تحكي يوم الطفل العالمي بمتحف رشيد الوطني
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مدينة رشيد متحف رشيد متحف خديوي القناة رشيد اليوم العالمى للطفل

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