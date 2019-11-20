Advertisements
Advertisements
Advertisements

لوكسمبورج: يجب أن يعترف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:41 م
Advertisements
وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن
وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن
وكالات
Advertisements

قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، مساء اليوم الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، بعدما عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتابع وزير خارجية لوكسمبورج، إن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته، وليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين الماضي، أن واشنطن أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء تلك المستوطنات في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي.

ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الشكر للإدارة الأمريكية، واصفا إعلانها بأنه "تصحيح لظلم تاريخي".

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة على عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.

بالإضافة لما سبق، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، إن "القرار الأمريكي التاريخي حول المستوطنات، يعطي إسرائيل فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل وضم غور الأردن، ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على القائمة المشتركة الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل"، بحسب تعبيره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن لوكسمبورج فلسطينية الضفة الغربية المحتلة الخارجية الأمريكى الاستيطان الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

منذ 43 دقيقة

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يومين

عاجل.. خطوة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياً

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

أولى طلبات مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

منذ حوالي 5 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبى: جميع الأنشطة الاستيطانية فى الضفة الغربية غير قانونية

الضفة الغربية: المحكمة العليا الإسرائيلية تشرع بناء 250 مستوطنة

إسرائيل توافق على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو وتؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي مصيره الزوال

بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبو الغيط: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي والقانون الدولي لا تحدده دولة واحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

أخبار ريال مدريد: بنزيما يُقرب الريال من الصفقة المُدمرة وخليفة رونالدو على رادار الملكي ورصد مبلغا خرافيا لضم "الصخرة"

11:18 م

أخبار برشلونة: البرسا يغدر بفالفيردي ويحدد بديله وميسي يطرد نجم الفريق ونيمار يخون برشلونة مجددًا ورحيل لاعب جديد

10:45 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

05:50 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status