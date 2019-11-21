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أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع توقعات بعودة التراجع خلال التعاملات بضغط من هبوط البورصة الدولية للذهب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 572.13 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.49 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 762.83 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,340  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف  خلال تعاملات اليوم الخميس،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  572.13 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر667.49 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر762.83  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,340 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

753 إلى 755

عيار 22 

690 إلى 692

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

565 إلى 567

عيار 14

439 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.423 إلى 23.494

الجنيه الذهب

5,272 إلى 5,288

الكيلو

753.143 إلى 755.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 762.83جنيه      

 47.38 $

سعر الذهب عيار 22

 699.26جنيه

 43.43 $

اسعار الذهب عيار 21

667.49جنيه       

41.46 $

اسعار الذهب عيار 18

 572.13جنيه

35.54 $

سعر الذهب عيار 14

444.98جنيه

27.64 $

سعر الذهب عيار 12

381.41جنيه

23.69 $

سعر الذهب عيار 9

286.06جنيه

17.77 $

اسعار أوقية الذهب

23,724 جنيه

1,474 $

اسعار جنيه الذهب

5,340 جنيه

331.69 $

اسعار كيلو الذهب

762,827 جنيه

47,383 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

16 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

15 نوفمبر

761.21

666.07

570.92

444.04

380.60

14 نوفمبر

763.24

667.64

572.44

445.23

381.62

13 نوفمبر

760.70

655.63

570.53

443.74

380.35

12 نوفمبر

756.76

662.18

567.58

441.44

378.38

11 نوفمبر

755.77

661.32

566.84

440.87

377.89


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب هامشيًا، ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 10 سنتات ليسجل 1474.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1474.20 دولار للأوقية.
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