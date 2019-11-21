أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم





تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف في مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع توقعات بعودة التراجع خلال التعاملات بضغط من هبوط البورصة الدولية للذهب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 572.13 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.49 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.83 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,340 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 572.13 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 667.49 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 762.83 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,340 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 753 إلى 755 عيار 22 690 إلى 692 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 565 إلى 567 عيار 14 439 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.423 إلى 23.494 الجنيه الذهب 5,272 إلى 5,288 الكيلو 753.143 إلى 755.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.83جنيه 47.38 $ سعر الذهب عيار 22 699.26جنيه 43.43 $ اسعار الذهب عيار 21 667.49جنيه 41.46 $ اسعار الذهب عيار 18 572.13جنيه 35.54 $ سعر الذهب عيار 14 444.98جنيه 27.64 $ سعر الذهب عيار 12 381.41جنيه 23.69 $ سعر الذهب عيار 9 286.06جنيه 17.77 $ اسعار أوقية الذهب 23,724 جنيه 1,474 $ اسعار جنيه الذهب 5,340 جنيه 331.69 $ اسعار كيلو الذهب 762,827 جنيه 47,383 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 20 نوفمبر 762.83 667.49 572.13 444.98 381.41 19 نوفمبر 762.53 667.23 571.90 444.81 381.26 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81 17 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 16 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 15 نوفمبر 761.21 666.07 570.92 444.04 380.60 14 نوفمبر 763.24 667.64 572.44 445.23 381.62 13 نوفمبر 760.70 655.63 570.53 443.74 380.35 12 نوفمبر 756.76 662.18 567.58 441.44 378.38 11 نوفمبر 755.77 661.32 566.84 440.87 377.89







