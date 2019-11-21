أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
753 إلى 755
|
عيار 22
|
690 إلى 692
|
عيار 21
|
657 إلى 659
|
عيار 18
|
565 إلى 567
|
عيار 14
|
439 إلى 441
|
عيار 12
|
377 إلى 378
|
الاونصة
|
23.423 إلى 23.494
|
الجنيه الذهب
|
5,272 إلى 5,288
|
الكيلو
|
753.143 إلى 755.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
762.83جنيه
|
47.38 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
699.26جنيه
|
43.43 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
667.49جنيه
|
41.46 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
572.13جنيه
|
35.54 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
444.98جنيه
|
27.64 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
381.41جنيه
|
23.69 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
286.06جنيه
|
17.77 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,724 جنيه
|
1,474 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,340 جنيه
|
331.69 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
762,827 جنيه
|
47,383 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
20 نوفمبر
|
762.83
|
667.49
|
572.13
|
444.98
|
381.41
|
19 نوفمبر
|
762.53
|
667.23
|
571.90
|
444.81
|
381.26
|
18 نوفمبر
|
463.62
|
668.19
|
572.73
|
445.45
|
381.81
|
17 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
16 نوفمبر
|
761.94
|
666.71
|
571.46
|
444.47
|
380.97
|
15 نوفمبر
|
761.21
|
666.07
|
570.92
|
444.04
|
380.60
|
14 نوفمبر
|
763.24
|
667.64
|
572.44
|
445.23
|
381.62
|
13 نوفمبر
|
760.70
|
655.63
|
570.53
|
443.74
|
380.35
|
12 نوفمبر
|
756.76
|
662.18
|
567.58
|
441.44
|
378.38
|
11 نوفمبر
|
755.77
|
661.32
|
566.84
|
440.87
|
377.89