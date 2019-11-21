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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر.. الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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القاهرة - صورة أرشيفية
القاهرة - صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على كافة أنحاء البلاد، نهارا وطقس بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحWا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 21-11-2019 في مدن ومحافظات مصر

ورصدت الهيئة درجات الحرارة اليوم الخميس 21-11-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما نقدم لكم جدول درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة1225
شبين الكوم1325
طنطا1325
دمنهور1324
الإسكندرية1325
بلطيم1425
مطروح1223
السلوم1224
سيوة1225
بورسعيد2025
دمياط2024
الزقازيق1324
الإسماعيلية824
السويس1125
العريش923
رفح922
رأس سدر1126
نخل322
نويبع1924
طابا1023
كاترين221
الطور1625
شرم الشيخ1827
الغردقة1828
مرسى علم1826
الفيوم1326
بني سويف1326
المنيا926
أسيوط1126
سوهاج1527
قنا1628
الأقصر1529
أسوان1729
أبو سمبل1628
الوادي الجديد1828
شلاتين1928
أبو رماد2128
حلايب2327
رأس حدربة2227

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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