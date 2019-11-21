حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر.. الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا

حالة الطقس اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 21/11/2019 في مصر، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على كافة أنحاء البلاد، نهارا وطقس بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحWا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019





تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الخميس 21-11-2019 في مدن ومحافظات مصر





ورصدت الهيئة درجات الحرارة اليوم الخميس 21-11-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما نقدم لكم جدول درجات الحرارة اليوم في كافة أنحاء البلاد





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 12 25 شبين الكوم 13 25 طنطا 13 25 دمنهور 13 24 الإسكندرية 13 25 بلطيم 14 25 مطروح 12 23 السلوم 12 24 سيوة 12 25 بورسعيد 20 25 دمياط 20 24 الزقازيق 13 24 الإسماعيلية 8 24 السويس 11 25 العريش 9 23 رفح 9 22 رأس سدر 11 26 نخل 3 22 نويبع 19 24 طابا 10 23 كاترين 2 21 الطور 16 25 شرم الشيخ 18 27 الغردقة 18 28 مرسى علم 18 26 الفيوم 13 26 بني سويف 13 26 المنيا 9 26 أسيوط 11 26 سوهاج 15 27 قنا 16 28 الأقصر 15 29 أسوان 17 29 أبو سمبل 16 28 الوادي الجديد 18 28 شلاتين 19 28 أبو رماد 21 28 حلايب 23 27 رأس حدربة 22 27



