180 مليون جنيهًا منحة سويسرية لإنشاء محارق للتخلص من النفايات الطبية الخطرة صديقة البيئة بالدقهلية



وأشاد "مكي" بالمشروع متمنيًا استمرار التعاون الدائم بين الطرفين.

التقى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأعضاء الوفد السويسري، وذلك في إطار التعاون بين الصحة ووحدة التعاون الدولي السويسري حيث قدمت الوحدة منحة بقيمة 180 مليون جنيه لتمويل مشروع التخلص الآمن من النفايات الخطرة على مستوى محافظة الدقهلية لتغطية كافة التكاليف من سيارات وحاويات جمع المخلفات للبدء في تجهيز محرقتين حديثتين للنفايات الطبية الخطرة صديقة البيئة بمعايير وجودة عالمية.وقال "مكي" إن المحرقة الواحدة تقوم بالتخلص من 300 كيلو نفايات في الساعة باجمالي ما يقرب من 12 طن يوميًا كما أنها تولد طاقة كهربائية تدير نفسها بدون أي عوادم ولا يصدر منها اي تلوث ولا اى اضرار على الصحة.