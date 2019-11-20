ناصر شعبان: الناس اعترضت على نظام "البوكليت" ثم أشادت به

قال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن مدارس الجيزة قامت هذا العام الدراسي بعمل مبادرة على مستوى الـ 20 إدارة وتحمل عنوان "متميزة يا جيزة فى حبك يا مصر" للأنطشة والمسابقات بين الفصول، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد جعل الادارات التعليمية فى تنافس مستمر، مشيرًا إلى أن مدارس الاعدادية فى إدارة جنوب الجيزة يوجد عليها إقبال شديد بالاضافة إلى الاقبال على مدرسة السعيدية.





وأضاف ناصر شعبان أن الفترة المسائية فى بعض المدارس سببها الكثافة، لأن قبول الاطفال فوق الخمس سنوات جعل المدارس تقبل أعداد كبيرة ويكون الفصل يوجد فيه عدد كبير من الطلاب.





أشار ناصر شعبان لـ"الفجر" أنه يوجد تجديدات سوف تتم فى مدارس إدارة جنوب الجيزة، حيث أنه يوجد مدرسة إعدادية بنات ويوجد فيها عدد قليل من الطلاب سوف يتم توزيع الطالبات على مدارس أخري قريبة على أن يتم استغلال المدرسة بشكل أفضل فى مراحل أخرى وهى مدرسة "الزهراء الاعدادية".

وقال ناصر شعبان إن مدرسة فريد سرحان بالجيزة يوجد بها أكثر من 30 فصل بهم 20 فصل غير مستغلين، سوف يتم توزيع الطلاب بها على أن يتم عمل مدرسة صناعية معمارية مكانها وتكون أول مدرسة من هذه النوعية فى محافظة الجيزة قائًلا :" بدأنا فى الاجراءات بالفعل".

وأوضح ناصر شعبان أنه حريص على عدم الحفظ والتلقين فى مدارس الجيزة، قائًلا :" الحفظ والتلقين عمره ما هيعمل ابداع.. والناس فى الأول بتعترض بعدين الوضع يختلف .. زى ما اعترضوا على البوكليت بعدين قالوا عليه فى منتهى الجمال".