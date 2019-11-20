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برلماني: 2020 سيكون عام التصنيع في مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:40 م
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النائب محمود بدر
النائب محمود بدر
أمنية فوزي
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قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع أن العام المقبل 2020 سيكون عام التصنيع في مصر، لافتًا إلى أن هناك مجهودات كبيرة تبذل في هذا الصدد.

وأشار "بدر"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن فكرة عدم إذاعة جلسان البرلمان أضرت المجلس والنواب، موضحًا أن النواب يبذلون مجهودًا كبيرًا لخدمة المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: "هدفنا في النهاية هو خدمة المواطن المصري"، مؤكدًا أن دور مجلس النواب هو النزول إلى الأرض والتصدي للمشكلات، مشددًا على أنه يجب على كل نائب أن يقوم بدوره تجاه دائرته لحل مشاكل المواطنين.
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